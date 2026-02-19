Схадзка Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу

НОВИ САД – Ювилейна 50. схадзка Вивершного одбору Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу будзе отримана на соботу 21. фебруара у Дружтве писательох Войводини (Братох Рибникар 5) на 11 годзин.

На схадзки ше означи 21. фебруар Медзинародни дзень мацеринского язика, тиж и 52 роки роботи Координацийного одбору, а будзе и представени Мултиязични часопис Нови Мост, число 12.

Членох Координацийного одбору ше поинформує о активносцох у 2025. року, о програмох за 2026. рок, о календаре рочнїцох и ювилейох, як и о участвованю на Сайме кнїжкох.