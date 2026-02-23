Схадзка Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу

НОВИ САД – На ювилейней 50. схадзки Вивершного одбору Координацийного одбору дружтвох (КОО) за язики, литературу и културу означени 21. фебруар, Медзинародни дзень мацеринского язика, тиж и 52 роки роботи КОО.

Мултиязични часопис Нови Мост, число 12 представела одвичательна редакторка др Вирдїния Попович. У часопису обявени написи на язикох националних меншинох – националнох заєднїцох у Войводини. Порадзене же и надалєй секретар редакциї часописа будзе Ирина Папуґа и технїчна редакторка др Даниєла Барбулов Попов, а нє пременєни анї состав видавательного одбору у хторим єст 8 члени медзи нїма и др Юлиян Рамач, и 6 члени редакциї медзи хторима и мр Гелена Медєши.

Слова було и о Конкурсох за средства у 2026. року, а од активносцох наявена литературна програма при бисти Мирославови Античови у новосадским Дунайским парку, хтору ше отрима 14. марца 2026. године на 12 годзин. Участвовац буду члени КОО и поетове буду читац стихи по власним вибору.

Порадзена и програма зоз хтору ше КОО представи на Сайме кнїжкох у Новим Садзе, хтори будзе отримани од 17. по 23. марец, дзе КОО будзе участвовац на штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални маншини – национални заєднїци. Наявенe и отримованє 25. културней манифестациї Буґарияда, хтора будзе 7. марца на 18 годзин у Балетскей школи у Новим Садзе.

Схадзка отримана всоботу, 21. фебруара у Дружтве писательох Войводини (Братох Рибникар 5) у Новим Садзе.