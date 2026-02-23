НОВИ САД – Схадзка Линґвистичней секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу отримана пияток, 20. фебруара у Заводзе за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15, Нови Сад).
Схадзку зволала и водзела предсидателька Линґвистичней секциї Блажена Хома Цветкович, а розпатрало ше сакрални слова односно церковни слова у нєцерковних текстох. Заключене же нє траба же бизме мали два правописи – єден у церковних, а други у нєцерковних текстох, алє єден хтори ше будзе хасновац у обидвох файтох текстох. З векшей часци ше розпатрало понукнути слова зоз толкованьом їх значеня.
Присутни були: др Юлиян Рамач, др Михайло Фейса, мр Гелена Медєши, о. Владислав Варґа, о. мр Дарко Рац, маст. Саша Сабадош, Даниела Ловас, Ася Папуґа, Светлана Папуґа, Ирина Олеяр, Блажена Хома Цветкович, Марина Биркаш и Вероника Вуячич, а свойо предкладаня у писаней форми послал Славко Сабо.