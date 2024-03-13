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Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 64 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури, нєшка, 13. марца, на 17 годзин будзе 23. схадзка Националного совиту рускей националней меншини.

За схадзку Националного совиту предложени обсяжни дньови шор, а будзе ше прилапйовац звити Националного совиту рускей националней меншини, звити о роботи Вивершного одбору, одборох и роботних целох у 2023. року и План роботи предсидателя НСР и Финансийни план НСР за 2024. рок.

Будзе ше давац думанє о звитох о роботи и финансийним дїлованю у 2023. року, Заводу за културу войводянских Руснацох, Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и НВУ „Руске слово”, як и о планох роботи за тот рок. Тиж ше будзе и потвердзовац одлуки Вивершного одбору.

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