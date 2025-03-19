Отримана схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит Руснацох (НСР), вчера 18. марца отримал свою порядну, 28. схадзку на котрей прилапени шицки плани о роботи и финансийох, и звити.

Слово о планох и звитох НСР, односно його предсидателя, та Вивершного одбору НСР, штирох одборох – за образованє, за културу, за службене хаснованє язика и писма, и за информованє, роботних целох за науку и младих, та и институцийох котрим НСР снователь.

Векшина точкох дньового шору прилапена єдногласно, або з єдним гласом процив, односно стриманим.

Предшедуюци бул предсидатель Йоаким Рац, а присутни були вкупно тринац члени НСР, и секретар НСР Таня Арва Планчак. Спред установох котрим Совит снователь, були, директор Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос, директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, и зоз НВУ „Руске слово”, директор Борис Варґа и руководителька финансийох Ясна Ковач.

Векшина тих точкох дньового шора уж тиж прилапени на остатнєй схадзки Вивершного одбору котра отримана прешлого тижня.