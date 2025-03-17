Схадзка Националного совиту будзе на вовторок

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури, на вовторок, 18. марца, на 18 годзин будзе 30. схадзка Националного совиту Руснацох.

За схадзку Националного совиту предложени обсяжни дньови шор, а будзе ше прилапйовац звити Националного совиту рускей националней меншини, звити о роботи Вивершного одбору, одборох и роботних целох у 2024. року и План роботи предсидателя НСР и Финансийни план НСР за 2025. рок.

Будзе ше давац думанє и согласносц о звитох о роботи и финансийним дїлованю у 2024. року, Заводу за културу войводянских Руснацох, Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и НВУ „Руске слово”, як и о планох роботи за тот рок. Тиж ше будзе и потвердзовац одлуки Вивершного одбору.