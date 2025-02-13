Схадзкa наставнїкох руского язика будзе концом марца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок 11. фебруара у просторийох Националного совиту Руснацох отримана порядна 9. схадзка його Одбору за образованє на котрей прилапени План роботи за наиходзаци рок, як и Звит о роботи за прешли рок.

Предшедуюца на схадзки була предсидателька Одбору Олена Папуґа, перши штири точки дньового шора о котрих ше гласало прилапени єдногласно – Записнїки зоз предходних схадзкох, План роботи за 2025. рок, Звит о роботи у 2024. року, и догварене отримованє схадзки наставнїкох руского язика за 29. марец.

Познєйше ше розправяло о орґанизованю лєтнeй школи у Попрадзе, о ексурзийох керестурских школярох 3. и 4. класи до Коцура, односно до Дюрдьова, а будзе орґанизовани и приход дзецох котри учa руски язик на вилєт до Керестура. Догварени и перши крочаї промоциї рускей ґимназиї и Оддзелєня за русинистику медзи школярами котри пред уписом штреднєй школи, односно факултета.

Одбор оформел и роботну ґрупу котра будзе робиц на вименкох правилнїка за стипендованє руских дзецох од предшколского по факултетски уровень.

Медзи значнєйшима темами було и розпатранє будуцих крочайох за оформйованє руских ґрупох мишаних по возросту у дзецинских заградкох у Коцуре, Дюрдьове и Новим Садзе.