Зменєна Папуґова и загашене Роботне цело за науку

РУСКИ КЕРЕСТУР – На позарядовей схадзки Националного совиту котра була отримана вчера, 21. юлия у просторийох Дома култури, загашене Роботне цело за науку, направена змена на чолє Одбора за образованє и дата потримовка проф. др Михайлови Фейсови за професора емеритуса и за предлужованє його анґажману на Филозофским факултету у Новим Садзе.

На початку схадзки лєм констатоване и нє розправяне о задзекованю штверих од шесцерих членох Роботного цела за науку – др Александра Мудрия, др Ани Римар Симунович, др Алексея Кишюгаса и др Дюру Гардия. На основи того, принєшена Одлука о гашеню Роботного цела за науку. Двойо члени, Александер Мудри и Ана Римар Симунович були присутни на схадзки, медзитим гоч жадали достац слово и обгрунтовац задзекованя, тото ше им нє удало.

Цо ше дотика дальшого дньового шору, уводне слово о причинох за змену предсидательки Одбору за образованє Олени Папуґа, дал член Совиту Михайло Пашо, котри єден зоз седем подписнїкох такого предкладу. Предклад за змену Папуґовей, попри Пашу подписали и Биляна Ковачевич, Славиша Сабадош, Стеван Самочета, Мелания Мали, др Михайло Фейса и Микола Кухар.

Як обгрунтоване, вони предложели змену Папуґовей пре дояви о даскельо єй зраженьох як предсидательки, зоз директорками школох, зоз секретаром єдней школи, та дискутоване аж и о становискох котри винєшени на дружтвених мрежох. На место предсидательки Одбору тераз менована Сенка Мученски зоз Нового Саду, директорка коцурскей школи „Братство єдинство”. Як догварене, нового члена/членїцу до Одбору, охабя же би вибрала нова предсидателька.

На концу, дата потримовка проф. др Михайлови Фейсови за вибор за професора емеритуса, и за його дальши анґажман на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе у студийним 2025/26. року.