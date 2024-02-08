На вовторок будзе схадзка Одбора за образованє

НОВИ САД – На вовторок, 13. фебруара на 16 годзин будзе отримана 5. схадзка Одбора за образованє Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре буду 12 точки, а окрем розпатраня Звита о роботи за прешли рок и Плана роботи у 2024. року, буду и догварки о активносцох вязаних за уписованє дзецох до руских ґрупох у оводох у Коцуре и Дюрдьове, упису до 1. класи основней школи и до Ґимназиї на руским язику. Тиж ше будзе бешедовац о порушованю виборней настави руского язика у Суботици, о орґанизованю Лєтней школи руского язика у Попраду, екскурзийох школярох руских оддзелєньох и стретнуцу руских школох.

Схадзку Одбора за образованє зволала його предсидателька Олена Папуґа и будзе отримана у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) у Новим Садзе.