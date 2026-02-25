Национални совитРутенпресТексти

Схадзка Одбору за културу на пияток

автор В. Вуячич
НОВИ САД – На пияток, 27. фебруара ше отрима 13. схадзку Одбору за културу Националного совиту Руснацох у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15), на 18:00 годзин.

На дньовим шоре будзе шейсц точки, а медзи иншим, будзе прилапйованє Звиту о роботи Одбору у 2025. року, приношенє Плану роботи Одбору у 2026. року и розпише ше Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2026. року, тиж ше утвердзи и термини отримованя манифестацийох и фестивалох зоз Календара репрезентативних манифестацийох Руснацох.

