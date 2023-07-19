Схадзка Орґанизацийного одбору Шветового конґресу РРЛ

НОВИ САД – Друга схадзка Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох будзе нєшка, 19. юлия на 18 годзин у Руским културним центру (Йована Суботича 8).

Орґанизацийни одбор 17. ШК РЛЛ поволує шицких заинтересованих же би допринєсли креираню цо продуктивнєйших дворочних, медзинародних проєктох на пейцох конґресних комисийох – за просвиту и язик; за културу; за историю; за информованє и видавательну дїялносц; за медзисобне сотруднїцтво членских орґанизацийох, розвой туризма и виробок проєктох.

На Конґресу буду участвовац делеґатки/делеґати зоз Ческей, Польскей, Словацкей, України, Румуниї, Мадярскей, Горватскей, Зєдинєних Америцких Державох, Канади и Сербиї, як и славистки/слависти зоз углавним наведзених державох.