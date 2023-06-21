Схадзка републичного Совиту за национални меншини

БЕОҐРАД – Предсидателька Влади Републики Сербиї Ана Брнабич заказала дванасту схадзку Совиту за национални меншини у Влади Републики Сербиї за штварток, 22. юния.

На схадзку поволани предсидателє националних совитих националних меншинох, та на нєй будзе присуствовац предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

Предвидзене же министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов да уводне слово, а предшедуюци координациї националних совитох Борче Величковски зоз Националного совиту Македонцох поинформує премиєрку Брнабич и министра Жиґманова о актуалних случованьох у националних совитох.

На схадзки будзе прилапене предкладанє за розписованє конкурсу за средства зоз Буджетского фонду за национални меншини за 2023. рок. Приоритетна обласц будзе култура, зоз хтору ше унапредзує и пестує културно-язични идентитет националних меншинох.

Фонд розполага зоз 30.000 милиони динарами, од котрих ше 6 милиони додзелює институцийом на язикох меншинох, а 24 милиони здруженьом.