Нєшка будзе схадзка Рускей матки

автор В. Вуячич
РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки и одборох за науку и културу будзе на соботу, 9. авґуста, на 10 годзин у просторийох Рускей матки (Бориса Кидрича 58).

На дньовим шоре, точки о орґанизованю Подобовей колониї Еуфемия Гарди, орґанизованю промоцийох кнїжкох Славомира Шанти и Ирини Жеґарац у Коцуре и мср Тамари Хома и Михайла Катони у Кули.

Будзе ше бешедовац и о означованю 35-рочнїци Рускей матки, як и формулованю текстох явних поволанкох за участвованє на Подобовей колониї Еуфемия Гарди 2025 и на Вибору мис Русинки/Рускинї/Лемкинї.

На схадзки буду и информациї о виробку одреднїцох за першу фазу Рускей енциклопедиї, достатих дотацийох на дзешец конкурсох и о потримовки Националного совиту рускей националней меншини проф. др Михайлови Фейсови за анґажованє на Филозофским факултету у Новим Садзе.

