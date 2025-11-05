Схадзка Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки и одборох за науку и културу будзе на соботу, 8. новембра, на 14 г. у просторийох Рускей матки.

На дньовим шоре буду, попри даскелїх менєй значних, и два окреме значни точки: Орґанизованє Округлого стола Нова национална стратеґия рускей националней меншини у Войводини/Сербиї; и пририхтованє за означованє 35-рочнїци Рускей матки.

После схадзки орґанизує ше акция ушорйованя просторийох Рускей матки. Витани и члени и нєчлени. После акциї УО РМ орґанизує закуску и коктел.