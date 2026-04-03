Схадзка Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки и одборох за информованє, за културу и за вирски и духовни питаня, будзе на соботу, 4. априла, на 15 годзин, як гварене у Рускей матки сихадзка будзе у їх просторийох.

На дньовим шоре, попри порядних точкох, предсидатель др Михайло Фейса наявел и окреме значни точки: 1. орґанизованє роботи нових руских медийох – Руского радия и Руского интернет портала; 2. финализация нового числа часописа гласнїка Рускей матки Руснак; 3. формованє нового роботного цела НСРНМ хторе би було пошвецене Рускому видавательству; 4. орґанизованє госцованя на Биєналу лемковскей култури у Польскей; 5. орґанизованє паломнїцтва до Марияповчу у Мадярскей.