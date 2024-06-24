ЗдруженяРутенпресТексти

Нєшка схадзка Управного одбору Рускей матки

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 83 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакциї гласнїка Рускей матки Руснак, будзе нєшка, 24. юния, на 11 годзин у канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре (Бориса Кидрича ч. 60).

На дньовим шоре буду 9 точки, медзи иншим, будзе слова о участвованю младих Форума Рускей матки на Лєтним кампу младежи Шветового конґреса РРЛ у Деви у Румуниї, порада о орґанизованю Округлого стола хтори будзе пошвецени Попису 2024 и Новей Националней стратеґиї рускей националней меншини, допис РЕМ-у пре доставанє фреквенциї за Радио Руски Керестур…

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Кед ше коцочки поскладаю

Дюрдьовчанє представели Руснацох на програми у Мадярскей (фото+видео)

Отримана манифестация „Пришли нам Русадля“ (фото)

РТВ пикник – вежнї покровец

Отримани други Фестивал ремеселнїцкого пива „Craft beer fest”