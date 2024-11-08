Отримана 18. схадзка СО Кула

КУЛА – Осемнаста схадзка Скупштини општини Кула почала з минуту цихосци за жертви траґедиї хтора ше случела у Новим Садзе.

Кед слово о дньовим шоре було дзешец точки, а перша була Предклад за розришенє предсидателя Општини Кула, хтора була и найобсяжнєйша.

Предклад поднєсли тринацецеро одборнїки з опозициї, а як главну причину визначели нєзадовольство гражданох зоз роботу локалней самоуправи, як и велї нєреализовани проєкти и нєсполнєти обецунки предсидателя Општини Дамяна Милянича. Як одвит, медзи иншим, Милянич наглашел же под час його мандату и мандату Сербскей напредней странки, витворени резултати зоз обласци защити животного штредку, цо потвердзене и з документами, и же вельки проєкти їх найвекши приоритет. Предсидатель Општини додал и же у обласци драговей инфраструктури поробене вецей як за остатнї 50 роки. После тайного гласаня, констатоване же тота точка дньового шору нє достала потребну векшину.

Друга точка була Звит о окончованю Одлуки о буджету општини Кула за период од 1. януара по 30. септембер того року, а тоту точку подробно обгрунтовал Руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Зоран Виґнєвич.

Треца точка була Предклад Одлуки о додзельованю явних припознаньох и наградох општини Кула, а усвоєна и одлука о додзельованю Рочних наградох општини Кула з нагоди Дньох општини Кула.

Надалєй, по шесту точку водзене обєдинєне розправянє и поєдинєчне одлучованє, а тоти точки ше, насампредз, одношели на оцудзенє нєрухомосци и будовательней жеми у явней власносци општини Кула и на окончованя комуналних дїялносцох.

По конєц схадзки, з векшину гласох прилапени рижни предклади Ришеньох – о розподзельованю заробкох ЯКП чий снователь општина Кула, за 2023. рок; потим о розписованю явного конкурсу о менованю директора Дома култури у Сивцу; о менованю членох Управного и Надпатраюцого одбору установох хторим снователь општина Кула и менованю членох Школских одборох; о дїлованю явних комуналних подприємствох хторим снователь општина Кула за прешли рок.