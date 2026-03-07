Схадзка Шветовей ради и Форума младих Руснацох

ОРАДЕА (РУМУНИЯ) – Схадзка Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох будзе отримана на соботу, 7. марца на 9 годзин у Орадеи, у Румуниї.

Делеґацию Руснацох зоз Сербиї предводзи член Шветовей ради и предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса. У делеґациї з нїм и члени Форума младих Рускей матки: член Форума русинскей младежи и предсидатель Месного одбора Нове Орахово (МОНО) Срдян Ґовля, заменїк предсидателя МОНО Дарко Заґорац и Полина Серафин.

Як наявене Форум младих Рускей матки будзе орґанизовац Стретнуце младих Руснацох швета у Новим Орахове и Бачкей Тополї од 7. пo 9. авґуст.