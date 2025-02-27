Схадзка Шветовей ради РРЛ у Румуниї

ПОЖОҐА (РУМУНИЯ) – У месце Пожоґа 1. марца, на 9 годзин отрима ше схадзку Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох на хторей Руснацох зоз Сербиї представи предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса.

Делеґация Рускей матки у составе проф. др Михайло Фейса, Славко Пап, Мирон Джуня и Силвестер Ґайдош идзе понукнуц програми (напр. участвованє поетесох/поетох на Медзинародним поетским вечару, виставу ґрафикох уметнїка Влади Нярадия, интерлинґвалну тему проф. др Михайла Фейси за пленарне викладанє на уж традицийней русинистичней конференциї и др.) за 18. Шветови конґрес РРЛ, хтори ше ма отримац стредком юния 2025. року у Парламенту Републики Румуниї.