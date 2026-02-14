Схадзка Управного одбору Рускей матки на пондзелок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки (РМ) и одборох за културу и науку РМ будзе отримана на пондзелок, 16. фебруара, на 16 годзин у канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре.

На дньовим шоре буду и точки за орґанизованє Порядней скупштини РМ, пририхтованє рукописох Зборнїка поезиї поетесох и поетох Дуга над валалом/селом 2 и Руснака 39. Тиж шр утвердзи предклади за членох РМ хтори буду участвовац у роботи трох роботних целох (за младих, науку и видавательство) Националного совиту рускей националней меншини и менує ше ношительох проєктох зоз хторима одбори Рускей матки (як месни/городски/реґионални так и фахово) буду конкуровац на наиходзацих конкурсох.

Схадзка отворена за шицких заинтересованих.