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Схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Руснак

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 12 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Рускей матки Руснак будзе отримана на пияток, 3. фебруара 2023. року, у сали Месней заєднїци  у Руским Керестуре (Бориса Кидрича 60) з початком на 18 годзин.

На Дньовим шоре ше медзи иншим планує ше и Орґанизованє Скупштини Рускей матки, конкретизованє ориєнтационого плану отримованя тродньового 17. Конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох у авґусту 2023. року у Новим Садзе (насампредз за прилапйованє на шлїдуюцей схадзки Шветовей ради РРЛ у Деви у Румуниї), конципованє нового числа глашнїка Рускей матки Руснак…

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