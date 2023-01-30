Схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Руснак

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Рускей матки Руснак будзе отримана на пияток, 3. фебруара 2023. року, у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре (Бориса Кидрича 60) з початком на 18 годзин.

На Дньовим шоре ше медзи иншим планує ше и Орґанизованє Скупштини Рускей матки, конкретизованє ориєнтационого плану отримованя тродньового 17. Конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох у авґусту 2023. року у Новим Садзе (насампредз за прилапйованє на шлїдуюцей схадзки Шветовей ради РРЛ у Деви у Румуниї), конципованє нового числа глашнїка Рускей матки Руснак…