РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки у Руским Керестуре, нєшка 3. децембра, на 16 годзин будзе схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакциї гласнїка Рускей матки Руснак.

На Дньовим шоре будзе 7 точки, а слова будзе и о орґанизованю вистави малюнкох зоз Шестей подобовей колониї Еуфемия Гарди 2024 и Поетского вечара з нагоди Дня Рускей матки, як и о реализованю Видавательного плану и промоцийох публикацийох Рускей матки и подписованю сотруднїцтва институцийох и орґанизацийох Войводини/Сербиї зоз ШК РРЛ.