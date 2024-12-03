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Схадзка Управного одбору Рускей матки

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 14 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки у Руским Керестуре, нєшка 3. децембра, на 16 годзин будзе схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакциї гласнїка Рускей матки Руснак.

На Дньовим шоре будзе 7 точки, а слова будзе и о орґанизованю вистави малюнкох зоз Шестей подобовей колониї Еуфемия Гарди 2024 и Поетского вечара з нагоди Дня Рускей матки, як и о реализованю Видавательного плану и промоцийох публикацийох Рускей матки и подписованю сотруднїцтва институцийох и орґанизацийох Войводини/Сербиї зоз ШК РРЛ.

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