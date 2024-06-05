Нєшка схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – Двацец перша схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, будзе отримана на стреду, 5. юния, на 13 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На схадзки ше медзи иншим будзе розпатрац звит и предклад ранґ лїстини фаховей Комисиї за оценьованє проєктох послатих на Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї и принєше ше Одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу.