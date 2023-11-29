Нєшка схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – Седемнаста схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох будзе отримана нєшка, 29. новембра на 12 годзин, у Заводових просторийох (Матици сербскей 15).

За Дньови шор предсидатель УО Заводу Серґей Тамаш предложел 10 точки, спомедзи хторих будзе и приношенє одлуки о вименкох и дополнєньох финансийного плану и програми роботи, о вименкох Плану явней набавки и набавки на хтори ше закон нє применює за 2023. рок. Тиж ше будзе приношиц одлуки о финансийним плану и програми роботи за 2024. рок, як и о вименкох и дополнєньох Статуту Заводу за културу войводянских Руснацох.