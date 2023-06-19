Сход аж 10 ґенерацийох матурантох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 17. юния у ресторану Бостон отримани сход аж 10 ґенерацийох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”. Осем ґенерациї означели рочнїци од 5 по 50 роки од законченя основней школи, и два ґенерациї од законченя штреднєй школи, ґимназиї, лєбо туристичного напряму.

Так ше случело же ше зишли гоч нє шицки, алє коло 200 дакедишнї школяре рижних ґенерацийох, зоз своїма учительками и наставнїками. Интесантне було же з даєдних фамелийох на сходох своїх ґенерацийох було и по вецей особи, од родичох, по дзеци, нєвести, жецох.

Лєм два ґенерациї свою рочнїцу означели перше на сходу у будинку школи, єдна то ґенерация народзених 1998. року котри ше першираз зишли о 10 роки як ю закончели, а друга ґенерация 1999. котри означели 5 роки як закончели штредню школу, т.є. руске оддзелєнє ґимназиї, та оддзелєнє туристичного технїчара.

Таки сходи нагода же би ше дакедишнї школски товарише стретли, позберали памятки свойо школєнє, а вец вєдно и подружтвовали и повешелєли ше з музику и танцом. И на тот завод дзепоєдни за тоту нагоду були ту аж зоз далєкого швета з Австралиї и Канади.