Сход на поволанку студентох у блокади на Площи Славия

БЕОҐРАД – Студенти у блокади факултетох Универзитету у Беоґраду орґанизoвaли нєшка, сход на Славиї под мотом Ти и я, Славия, студенти победзую.

Гражданє ше почали зазберовац на штирох локацийох, всоботу, 23. мая пополадню, а наявене було же сход на Славиї будзе тирвац од 18:00 по 20:00 годзин, пренєсли медиї и аґенциї.

На бини, пред преполну площу людзох, а людзох було и у побочних улїцох, бешеднїки ше зменьовали, бешедовали о борби процив корупциї и криминалу же би институциї требали почац робиц о потреби за нєзависним судством и самостойним тужительстве… Бешеднїки спред студентох поручели же час пречишльованя закончени и же планую конкретни преберац конкретни поступки, гоч нїч нє виволали.

Предсидатель Сербиї Александер Вучич, вецейраз наявйовал же буду позарядово виберанки, алє датум отримованя ище ше нє зна.

Сход на Славиї закончени як и плановане, алє после сходу пришло до инцидентох, и предсидатель Вучич гварел же студенти на Славиї нє указали план и програму, алє лєм насилну природу.

Протести у Сербиї процив корупциї почали як траґично настрадали 16 особи кед спадла стреха на Желєзнїцкей станїци Нови Сад, 1. новембра 2024. року.

Даскельо минути скорей 20: годзин зоз бини поручене же сход закончени. Як и 28. юния 2025. року студентски сход прешол мирно, алє случели ше инциденти при будинку Предсидательства Сербиї.

Полиция приведла 23 особи пре напад на полицийних службенїкох, а було и повредзених полицайох, виявел министер нукашнїх дїлох Ивица Дачич.