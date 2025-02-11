Сход пензионованих роботнїкох Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, стретли ше пензионовани просвитни и нєнанаставни роботнїки нашей найвекшей рускей Школи „Петро Кузмяк”. Позберала их на тот завод дакедишнї секетар Школи и професорка Веселинка Бачич, зоз ище даскельома колеґинями, орґанизовали стретнуце у керестурским ресторану Бостон.

Позберали ше на сход двацецдвойо, а даскелї нє могли присц пре нєплановани околносци, а найстарши пре хороту. Иншак, на списку пензионованих роботнїкох котри у Школи робели од 1993. року тераз єст 39 живих, а 28 нажаль, вецей нє на тим списку.

На друженє на котрим ше здогадли заєднїцкей роботи пришли, од дакедишнього директора, по учительки и наставнїци, або професорки и професорох цо маю и понад двацец роки пензионерского стажу. Єден професор пришол аж з Нового Саду, друга наставнїца зоз Кули, а вона стретнуце прикрашела и зоз виводзеньом виривкох з монодрами хтору скорей интерпретовала.

Пензионере Школи „Петро Кузмяк” на таким самоинициятивним друженю першираз ше стретли пред даскельо роками, потим як ше у Школи престали орґанизовац жимски бал – Прадки, дзе и вони були поволовани.