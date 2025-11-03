ДружтвоРутенпресТексти

Сход потримовки Дияни Хрка и у Вербаше

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 16 Опатрене

ВЕРБАС – Опрез просторийох Сербскей напредней странки у Вербаше внєдзелю вечар, 2. новембра, на 19 годзин позберало ше знатне число людзох на сходу потримовки Дияни Хрка.

Дияна, мац Стефана Хрки котри настрадал у траґедиї на новосадкей Желєзнїцкей станїци, вчера на 11:52 годзин ступела до штрайку зоз гладом у Беоґраду опрез Скупштини Сербиї, прейґ драги такволаного Чациленду. Як гварела, штрайковац будзе покля власц нє сполнї єй вимоги.

У велїх варошох ше позберали гражданє як знак потримовки Дияни Хрки у єй намири, та ше так орґанизовали и Вербащанє. Сход провадзело пищанє, слова нєзадовольства спрам власци и виражованє потримовки Дияни, а ту були и державни застави, застава з гербом Городу Вербасу, застава з написами Вербас, гордосц, чесц, ту пада власц, застава Збору гражданох Вербасу, написи Вербас памета 12. 08. и други.

На просториї Сербскей напредней странки присутни полїпели плакати на котрих було написане Нови Сад 1. 11. Отримани сход прешол без инцидентох.

