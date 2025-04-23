Отримани сход потримовки

ДЮРДЬОВ – Миломир Ячимович, превожнїк зоз Дюрдьова, нашол ше у центру уваги явносци кед орґанизовал задармо превоженє студентох и гражданох на протестну блокаду опрез будинку Радио-телевизиї Сербиї у Беоґрадзе. Нєодлуга потим ше зочел зоз озбильнима гроженями и материялну чкоду.

У вечарших годзинох од штвартку на пияток, Миломира аж два раз волали на телефон цо го знємирело, а грожели му и у вязи зоз його фамелию, а и спозорели же ше му превозки очкодує. Кед ше врацел зоз Беоґраду, нашол порезани ґуми на автобусу и минибусу, и прето ма вельку материялну чкоду.

Случай приявени полициї.

Як знак потримовки, гражданє зоз Дюрдьова, алє и других местох зоз општини, всоботу, 19. априла, орґанизовали сход потримовки.