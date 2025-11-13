Сход при будинку Покраїнскей влади

НОВИ САД – Школяре стреднїх школох, просвитни роботнїки и студенти у Новим Садзе, вчера ше зишли при Машинскей школи и вєдно пошли опрез будинку Покраїнскей влади потримац Миломира Ячимовича и його 16 рочного сина, як и Дияну Хрка, хтори штрайкую зоз гладом.

Ячимович ше одлучел на штрайк зоз гладом, пондзелок, 10. новембра, як гварел, прето же му полиция вжала шицки автобуси. Вон вимага же би ше му автобуси врацело, а кари понїщели. Каждодньово гражданє потримую и Дияну Хрка хтора штрайкує зоз гладом у Беоґрадзе од 2. новембра.

Городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин апеловал на родичох же най нє дошлєбодза дзецом участвовац у бойкоту настави.