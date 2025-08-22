У Кули отримани сход „Гражданє процив блокадох”

КУЛА – У Кули, стреду, 20. авґуста отримани сход наволани „Гражданє процив блокадох”, на платоу опрез будинку општини Кула. Як пише кулски медий гражданє прейґ транспарентох послали порученє мира, солидарносци и стабилносци, без блокадох и насилства, и нє зазначени анї єден инцидент.

На сходу були векшином члени Сербскей напредней странки, локални функционере и симпатизере тей странки. Подобни сходи источашє отримани у ище 43-ох локалних самоуправох и шейсц городох. Як преноша медиї, министер нукашнїх дїлох Ивица Дачич за явосц виявел же на тих сходох було коло 30.000 людзох,

Сходи орґанизовал Центер за дружтвену стабилносц, а подобни сходи наявени за идуцу соботу у коло 80 городох и општинох зоз исту тему – процив блокадох.