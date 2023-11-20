Сход у знаку ювилею Универзалней декларациї о людских правох

НОВИ САД – У будинку Радио телевизиї Войводини, пияток, 17. новембра отримани диялоґ на тему Мултикултуралносц и интеркултуралносц у Републики Сербї – добра пракса и спокуси. Сход, на хторим участвовали представителє ресорних министерствох Влади Републики Сербиї и секретариятох АП Войводини, експертох у тей обласци як и предствнїки националних совитох, отримани на дзень кед пред 75 роками Зєдинєни нациї принєсли Универзалну декларацию о людских правох.

У уводней часци бешедовали министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов, совитнїца подпредсидателя Влади и министра култури Алма Ризванович, державни секретар у Министерстве информованя и телекомуникациї Деян Парчетич, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич, началнїк Сектора Покраїнского секретарията за образованє Виктор Пал, заменїца ґенералного директора РТВ Саня Зшаревич Кужич, предсидатель Координациї Националних совитох Далибор Накич и о.д. шефа Канцелариї Совиту Европи у Беоґраду Надиа Чук.

По уводней часци отримани и два панел дискусиї на тему – Култура як фундамент мултикултуралносци и Улога медийох – од мултикултуралносци по интеркултурлносц. У тей часци схода участвовали експерти, познавателє тей обласци, хтори проблематику мултикултуралносци и интеркултуралносци ошвицели на фахови способ.

По законченю роботней часци схода учашнїки могли опатриц пригодну виставу видавательней дїялносци установох за културу националних меншинох.