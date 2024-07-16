БЕОҐРАД – У Салону Музея города Беоґраду (Булевар краля Александра 30) початком юлия отворена вистава „Шицки фарби Воргола”. Вистава отворена 9. юлия и тирва по 30. юлий.

На вистави мож опатриц 40 ґрафики познатого поп-арт уметнїка, хтори вибрал Лазар Вуїч, єден з визначних европских ґалеристох. Представени и портрети Мерилин Монро, Марти Ґрагам, плаката за Жимски олимпийски бависка зоз 1984. року хтори отримани у Сараєве, як и познати конзерви за юшки „Кембел”, „Space Fruit”, „Квеце”…

Енди Воргол, народзени 6. авґуста 1928. року, трима ше же є єден з найважнєйших америцких и шветових уметнїкох другей половки прошлого вика. Його богата кариєра, виполнєна з контроверзу, иронию, сарказмом и кандалами, була присутна у велїх сферох уметносци през штири децениї Ворголовей роботи и иснованя на шветовей уметнїцкей сцени.

Вистава „Шицки фарби Воргола” у приватним власнїцтве колекционера Живи Шкодлар и Лазара Вуїча зоз Словениї.

Уходнїци мож купиц на Tickets.rs по цени од 600 динари.