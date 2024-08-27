Шицко о квецу – квеце у уметносци

ОХСЕНГАУЗЕН (НЄМЕЦКА) – Мултимедиялна уметнїца Наталия Рибович, хтора жиє и роби у Ауґсбурґу виклада свойо роботи У Городскей ґалериї у Охсенгаузену (Ochsenhausen) у Нємецкей.

О вистави квеца у уметносци уметнїци Наталиї Рибович и єй инсталациї на „Велькей летней вистави 2024“ писал нємецки Топ Маґазин Ауґсбурґ (Top Magazin Augsburg).

„Велька лєтна вистава 2024” приказує вецейнїсти уметнїцки анґажман сучасних уметнїкох на тему квеца. Окремносц тогорочней вистави тото же уметнїца зоз Ауґсбурґу Наталия Рибович и єй инсталация „Ансамбл квеца” танцую у просториї хтора ма вельки облаки през хтори видно природу, пише у тексту у Топ Маґазину, цали текст мож пречитац на тим линку.

Вистава „Шицко о квецу” оворена початком юлия и тирва по 6. октобер у Городскей ґалериї у манастире у Охсенгаузену (Ochsenhausen) у Нємецкей.