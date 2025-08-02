Представени екстерни дефибрилатор

ШИД – У Словацким парку вчера, 1. авґуста представена робота аутоматизованого екстерного дефибрилатора хтори ше хаснує у хвилькох кед ше дакому застанови шерцо на улїци.

На едукативним предсатвяню присуствовали представнїки локалней смоуправи Дома здравя и Червеного крижа, як и зацикавени гражданє, а представени поступок од самого початку односно як ше доходзи до дефибрилатора хтори стационирани у окремним орманчику при главней дражки у Словацким парку.

Потим фахова особа указала як ше поступа зоз дефибрилатором односно як ше го намесца на особу и активує и як ше помага же би особа остала у живоце покля нє сцигнє Служба швидкей помоци.

У городзе положени екстерни дефрибилатори на трох местох, а слово о проєкту „Шид – Безпечни Город”.