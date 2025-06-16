Ревиляни наступи на „Мелодийох Руского двору“

ШИД – У порти Лєтней владическей резиденциї всоботу, 14. юния, а у орґанизациї КПД „Дюра Киш“ отримани 18. фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ хтори бул ревиялного характеру.

Зоз шпиванками и инструменталнима композициями представели ше домашнї оркестер КПД „Дюра Киш”, под управу Драґана Макивича, а шпивали Тамара Ґрозданич и дует Тамара Ґрозданич и Ириней Папуґа.

Наступел и оркестер КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова под управу Срдяна Цуцича, а шпивали Дуня Бибий и Валентина Салаґ и виведзени венчик руских шпиванкох.

Народни оркестер „Юлиан Рамач Чамо“ Дома култури з Руского Керестура под руководством Кристияна Нярадия виведлол венчик руских нардоних шпиванкох, наступел дует Доротеа Рамач и Ана Мария Сопка як и познати солиста Мирослав Малацко.

На концу фестивала наступел „Касиюс бенд“ зоз Руского Керестура зоз венчиком найпознатших руских народних шпиванкох.

Присутних на фестивалє привитали предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Славиша Сабадош, а спред локалней самоуправи у Шидзе предсидатель Скупштини општини Шид Дьордє Томич.

Як провадаца часц фестивала отворена вистава „Шлїди прешлосци…забуте-зачуване“, хтору порихтало Здруженє женох „Маря“, а тиж були и етно столи здруженя женох.