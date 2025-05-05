Красна хвиля вихаснована за вилєти до природи

ШИД – Медзинародне швето роботи 1. май у општини Шид дзекуюци слунечней хвилї углавним вихасноване за одпочивок на вилєтох у природи.

Традицийно найвецей нащивительох на вилєтишту Лїповача у Националним парку „Фрушка гора“, нєдалєко од Беркасова.

Окрем роштиля и розваги у лєше, значне число гражданох швето преславело тиж з роштильом и розвагу и одпочивком и винїцох и викендицох коло Лїповачи.

Звичайни места за вилєти и у Моровичу, Ердевику и других прицагуюцих местох шидскей општини, а найвекша часц гражданох преславела швето у своїх обисцох.