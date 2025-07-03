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Предлог ребалансу буджета

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 18 Опатрене

ШИД – На схадзки Општинскей ради (ОР), хтора отримана вчера 2. юлия, утвердзени предлог одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини за 2025. рок.

Тиж ОР утвердзела и предлог одлуки о даваню согласносци на вименки и дополнєнє Плану и Програми дїлованя ЯКП „Водовод“, як и о розришеню о.д. директора, а потим и менованю директора Центру за социялну роботу.

О перших двох точкох на ютре, 4. юлия буду ше вияшньовац одборнїки Скупштини општини Шид на схадзки хтора будзе отримана по швидким поступку.

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