Предлог ребалансу буджета

ШИД – На схадзки Општинскей ради (ОР), хтора отримана вчера 2. юлия, утвердзени предлог одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини за 2025. рок.

Тиж ОР утвердзела и предлог одлуки о даваню согласносци на вименки и дополнєнє Плану и Програми дїлованя ЯКП „Водовод“, як и о розришеню о.д. директора, а потим и менованю директора Центру за социялну роботу.

О перших двох точкох на ютре, 4. юлия буду ше вияшньовац одборнїки Скупштини општини Шид на схадзки хтора будзе отримана по швидким поступку.