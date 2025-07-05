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Вигласани ребаланс буджета за 2025. рок

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 18 Опатрене

ШИД –На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора вчера 4. юлия отримана по швидким поступку, одборнїки вигласали ребаланс буджета за 2025. рок, а средства у буджету зоз планованих 1.487.000.000 динари звекшани на 1.655.026.000 динари пре одредзени инвестицийни роботи за хтори достати средстав з висших уровньох власци.

Тиж СО вигласала и вименки програми дїлованя ЯКП „Водовод“, а як обгрунтовал директор подприємства Александар Йованович, вименки ше одноша на одредзени инвестицийни роботи на студньох и цивоводу.

Под точку „рижне“ одборнїки опозициї мали вецей питаня, а схадзка законечна за пол годзини.

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