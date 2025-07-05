Вигласани ребаланс буджета за 2025. рок

ШИД –На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора вчера 4. юлия отримана по швидким поступку, одборнїки вигласали ребаланс буджета за 2025. рок, а средства у буджету зоз планованих 1.487.000.000 динари звекшани на 1.655.026.000 динари пре одредзени инвестицийни роботи за хтори достати средстав з висших уровньох власци.

Тиж СО вигласала и вименки програми дїлованя ЯКП „Водовод“, а як обгрунтовал директор подприємства Александар Йованович, вименки ше одноша на одредзени инвестицийни роботи на студньох и цивоводу.

Под точку „рижне“ одборнїки опозициї мали вецей питаня, а схадзка законечна за пол годзини.