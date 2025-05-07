Означене швето Велькомученїка Георгия

ОПШТИНА ШИД – З нагоди швета Велькомученїка Георгия, познатше як Дзуря, вчера, 6. мая у грекокатолїцких церквох у општини Шид служени Служби Божо и пошвецене жито.

У церкви Преображеня Господнього у Шидзе Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, а после богослуженя опрез церкви отримани традицийни обряд пошевцаня жита.

Торжествено було и у Церкви святого апостола и евангелисти Луки у Бачинцох дзе Службу Божу служел и жито пошвецел парох о. Дарко Рац.

У церквох святого архангела Михаила у Беркасове и Успеня Пресвятей Богородици у Бикичу, Служби Божо служел и жито пошвецел парох о. Владимир Еделински Миколка.