„Винарска ноц“ одложена за септембер

автор Вл. Дїтко
ШИД – Манифестация „Винарска ноц“ хтора ше роками отримує у рамикох манифестациї „Културне лєто“, а хтора мала буц отримана вчера вечар, 18. авґуста одложена за другу половку септембра.

Як ше наводзи у сообщеню, хторе обявене на Фейсбук профилу Туристичней орґанизациї Шид и Културно образовного центра Шид, пре общи обставини хтори хвильково у Републики Сербиї и Општини Шид, нє годно обезпечиц сиґурносц викладачох и учашнїкох нa манифестациї.

Орґанизаторе ше наздаваю же ше условия за отримованє манифестациї сполня у другей половки септембра кеди би „Винска ноц“ мала буц отримана.

Тиж у сообщеню наведзене же концерт популарней шпивачки Мариї Шерифович, хтори заказани за нєшка 19. авґуста з початком у 21 годзин у Карадьордьовей улїци, будзе отримани.

