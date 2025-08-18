Отворена вистава малюнкох Иґора Шандора зоз Шиду

ШИД – У Руским доме всоботу, 16. авґуста отворена вистава малюнкох Иґора Шандора Миґеца зоз Шиду, под назву „Ономатопея слуха“ аудио визуална презентация уметнїцких дїлох.

Автор з тей нагоди виложел 15 малюнки, а за кажди малюнок инспирация му була шпиванка познатей ґрупи, под малюками виписани слова шпиванки, а означени и „кю ар код“ так же з помоцу телефона мож и слухац музику припатраюци ше на малюнки.

Виставу, хтора авторови треца самостойна, отворела поетеса Петра Бошняк и визначела же уметнїк источасно поета, музичар и маляр и же ше зоз своїма малюнками намага за красши швет, швет шлєбоди.

Шандор на отвераню гварел же кед слухал музику вона ше претваряла до малюнкох, а слова до визуалних приповедкох и же шицки малюнки своєродни албум-албум у хторим щеточка грає, а платно шпива.

Вистава отворена наступни седем днї, а уметнїк планує свойо твори пошвидко представиц и публики у Бачкей Паланки, Зренянину и Новим Садзе.