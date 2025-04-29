Гражданє порушали нови теми

ШИД – На Зборе гражданох хтори отримани внєдзелю, 27. априла опрез будинка Технїчней школи „Никола Тесла“ на дньовим шоре були теми о роботи Дома здравя, точнєйше Служби медицини роботи потим о проблему роботи коцкарнїцох и ставяльньох у городзе як и о заґадзеним воздуху пре депонию шмеца алє и пре терховни превозки.

Гражданє бешедовали и о тим же цо треба поробиц же би на Зборох було ище вецей гражданох, а тиж виражели и принцип солидарносци и потримовки медзи собу з оглядом же як наведзене, на дружтвених мрежох єст бритки слова и нєточносци о дзепоєдних учашнїкох на зборох гражданох.