Подписовало ше Декларацию о солидарносци

ШИД – Опрез Спортского центра внєдзелю, 11. мая отримани пияти Збор гражданох на хторим сумирани питаня и проблематика о хторих було слова на предходних Зборох.

З тей нагоди прилапена и подписована Декларация о солидарносци з хтору ше дава потримовка поєдинцом кед церпя увредзованя и преволованя пре политичне анґажованє и становиска, национални, вирски, або атеистични становиска и же у таких случайох буду орґанизовани швидки протести потримовки як и правна и материялна помоц загроженим поєдинцом.

Як гварене, Декларация будзе явно обявена и годно ше ю и надалєй подписац, а тиж и же би ше преширела и на други городи у Сербиї.

На Зборе дата и полна потримовка вимоги студентом за розписованє позарядових парламентарних виберанкох цо скорей.