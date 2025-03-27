Отримани перши Збор гражданох

ШИД – Перши Збор гражданох отримани вчера, 26. марца у центру городу. а участвовали коло 100 особи.

Присутним перше потолковане цо значи Збор гражданох у правним смислу спрам члену 69 Закона о локалней самоуправи и як ше на таких сходох одлучує, предклада и гласа.

Присутни з дзвиганьом руки одлучели же би перша точка була глєданє задзекованя општинских функционерох, а друга точка же би ше глєдало информацию, як гварели, о участвованю особох зоз општини Шид у кампу хтори бул 15. марца у Пионирским парку у Беоґрадзе, а там були як потримовка „студентом хтори жадаю учиц“. Обидва точки єдногласно вигласани после кратших бешедох.

Потим предложени одредзени питаня о хторих ше ище будзе бешедовац на шлїдуюцих Зборох хтори буду заказани прейґ дружтвених мрежох и плакатох полїпених на за то одредзени места у городзе.

И з тей нагоди присутни з минутами цихосци дали чесц погинутим на гайзибанскей станїци у Новим Садзе и траґедиї у Кочанох у Сиверней Македониї.