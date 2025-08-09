КултураРутенпресТексти

На вовторок почнє „Шидске културне лєто”

автор Вл. Дїтко
ШИД – Од 12. по 19. авґуст будзе отримана традицийна културна манифестация „Шидске културне лєто” у орґанизациї локалней самоуправи и Културно образовного центру.

На вовторок, 12. авґуста будзе отримана поетска манифестация 10. „Вишнїчово стретнуца”, на стреду, 13. авґуста будзе вечар камерней музики, а на штварток, 14. авґуста концерт отрима СКУД „Святи Сава” зоз Шиду.

Пияток, собота и нєдзеля резервовани за „Биоскоп под гвиздами”.

Спомнути манифестациї буду отримани на новей Площи култури и буду починац на 20 годзин.

На пондзелок, 18. авґуста, у Карадьордьовей улїци од 19 годзин будзе отримана традицийна „Винарска ноц”.

Манифестация ше закончи 19. авґуста, зоз концертом Мариї Шерифович у Карадьордьовей улїци, хтори почнє на 21 годзин.

