Симпозиюм о владикови Нярадийови будзе концом новембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Церковного одбору парохиї св. о. Миколая стретли ше всоботу, 2. новембра зоз нашим епархом кир Георгийом Джуджаром же би ше порадзели о орґанизациї Медзинародного наукового симпозиюму и провадзацих програмох з котрима ше означи 150-рочнїца од народзеня владики Дионизия Нярадия.

Як визначел керестурски парох о. Владислав Варґа, котри вєдно зоз о. Михайлом Шантом присуствовал стретнуцу, порадзели ше о значних питаньох вязаних за орґанизацию, а найзначнейше же порадзени датум и програма.

Симпозиюм почнє 30. новембра на 10 годзин зоз Архиєрейску Службу Божу у катедралней церкви св. о. Миколая у Руским Керестуре. Роботна часц симпозиюма будзе у катедрали на 15. годзин. Вечар будзе орґанизовани приєм за госцох и представительох локалних власцох.

На нєдзелю, 1. децембра у конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе будзе Архиєрейска служба, а на 15 годзин будзе предлуженє Симпозиюма у Заводу за културу войводянских Руснацох.

На симпозиюму буду участвовац представнїки зоз Польскей, Словацкей, України, Горватскей, Македониї, Босни, як и домашнї.

Шицки материяли хтори буду презентовани на Симпозиюму ше планує и видац у єдним зборнїку.