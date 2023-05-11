Симуновичова священїцка фамелия

КРИЖЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Ординарияту Крижевскей епархиї 3. мая, зоз декретом крижевского владики Милана Стипича потерашнї канцелар крижевскей епархиї о. Владимир Симунович меновани за ґенералного викара Крижевскей епархиї.

Пред тим є з декретом розришени длужносци канцелара, на котру бул меновани 2020. року, алє пре пандемию Ковиду 19 нє могол такой превжац и допутовац зоз Канади, дзе єден час жил и службовал. Длужносц канцелара Крижевскей епархиї о. Владимир започал 26. фебруара 2022. року, и окончовал ю по 3. май кед є меновани за ґенералного викара.

Родичи о. Владимира по походзеню Керестурци. Мац му Ґеленка Кишова, а оцец священїк Михайло Симунович, хтори жию у Крижевцох. О. Владимир ґимназию закончел у Крижевцох, теолоґию и филозофию дипломовал у Риме 2008. року, а маґистровал церковне право.

За священїка є пошвецени у Грекокатолїцкей церкви Пресвятей Тройци дзе його оцец катедрални парох у Крижевцох. Симуновичово священїцка фамелия – и бачи о. Владимира Симуновича о. Йоаким Симунович священїк у Миклошевцох.

Священїк Михайло Симунович, Владимиров оцец бул парох у Петровцох, а о. Владимир тераз постал ґенерални викар Крижевскей епархиї.