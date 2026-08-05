Ситуация на керестурским беґелю нєвигодна

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шлїдом нєвигодней и алармантней ситуациї пре нїзки водостой Дунаю, пондзелок, 3. авґуста, зашедал Покраїнски штаб за позарядово ситуациї котри видал забрану вицагованя води зоз гидросистеми ДТД шицким хасновательом Южнобачкого, Сивернобачкого и Заходнобачкого округу.

Кед слово о стану на часци Малого бачкого беґелю у Руским Керестуре, ситуация барз озбильна, алє ище вше нє драматична. Предсидатель Здруженя спортских рибарох „Коляк” Мирко Фекете визначел же, потим як пред мешацом порибели часц беґелю од базену по брану, риба на тей часци нє загинула, алє ше и то годно случиц кед уровень води будзе и далєй опадовац, а температура роснуц. Окрем того, Керестурци ше поносую на зароснути беґель и бенти, цо, як потолковал Фекете, на вецей заводи приявйоване одвичательним зоз ЯВП „Води Войводини”. Медзитим, тото ище вше нє ришене, а з оглядом на актуалну ситуацию, вироятно анї нє будзе пошвидко.

На дакедишнїм першомайским рибалове, хтори тераз у приватней власносци, ситуация тиж озбильна, понеже анї у рибалове нєт досц води, та загрожена шицка риба. Потим як забранєне вицагованє води зоз Гидросистеми ДТД, рибалов заш лєм достал писане дошлєбодзенє же би зоз долнього цеку керестурского беґеля, такой после найплїтшого базена, полнєл ярчок хтори водзи по рибалов, прецо тих дньох на базену мож видзиц вельку пумпу и розцагани циви. По словох власнїка рибалова Бранка Божича, шицко тото могло буц обкероване кед би ше уровень шицких беґльох Гидросистеми ДТД и резерви наполнєли у чаше кед Дунай бул на високим уровню и кед би ше лєпше провадзело хто и кельо води зоз нього цага на горнїм цеку, односно у других державох.

У базену води єст, а дзекуюци студнї хтора вибита пред даскельома роками и вакумскей пумпи на струю, вода у базену, за тераз, нє стої алє достава швижу, жимну воду зоз студнї. Пумпа тераз роби без ставаня, та швижа вода чури дакус до базену, а дакус и до часци беґелю медзи брану и базеном.