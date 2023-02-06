Школа ютре онлайн, дзецинска заградка роби

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре настава у ОШ и ШШ „Петро Кузмяк” будзе ше окончовац онлайн, а у дзецинскей заградки „Цицибан” будзе ше робиц поряднє, пре наявене дочасове претаргованє випоручованя природного ґазу.

Таки одлуки принєшени у локалней самоуправи Општини Кула, дзе тиж будзе огранїчена робота лєм на Услужни центер и то у чаше од 8 до 12 годзин, а принєшени план роботи и других образовних установох у цалей Општини, та у дзепоєдних настава будзе онлайн, а у других поряднє. Цо ше дотика дзецинских заградкох, дзеци буду попремесцани до обєктох хтори и на ютре буду поряднє робиц.

Як уж у медийох наявене, претаргнуце випоручованя ґазу будзе у чаше од 10 до 22 годзин. Таку ситуацию спричинює премесцанє централного ґазоводу, котре ше ма окончиц пре роботи на часци швидкей пруги Нови Сад – Суботица.